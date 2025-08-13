Статьи
13 августа, 13:10

Медведева примет участие в дискуссии о благотворительной деятельности

Встреча с двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр Евгенией Медведевой пройдет 17 августа на пространстве Fonbase и будет посвящена благотворительному проекту «Корпорация Добра».

Проект призван вдохновить людей на добрые дела и представит благотворительность в ярком и креативном формате. В рамках проекта амбассадоры FONBET и благотворительной программы ДоброFON примерят на себя роль сотрудников корпорации, где будут работать под руководством генерального менеджера Сергея Бурунова и отвечать за свое направление благотворительности.

Джек Грилиш и&nbsp;Хосеп Гвардиола.Гениальный Грилиш пропал в лаборатории Гвардиолы. Они слишком разные по духу

Так, Медведева возглавляет Департамент профессионального спорта, который занимается развитием социальных инициатив в профессиональном спорте. В частности, команда Медведевой разрабатывает дизайн хоккейной формы для хоккейных клубов «Авангард», «Салават Юлаев», «Металлург» и «Локомотив», эскизы которой будут нарисованы подопечными фонда «Подарок Ангелу».

В ходе открытого Public talk, который пройдет на городском пространстве Fonbase, любой желающий сможет задать вопрос Медведевой и узнать подробнее о важности благотворительности в спорте. Помимо этого, гости мероприятия смогут эксклюзивно увидеть премьеру четвертой серии скетч-сериала «Корпорация Добра» с Медведевой и Буруновым в главных ролях.

Курт Зума, Далер Кузяев и&nbsp;Хаким Зиеш.10 самых крутых свободных агентов на данный момент. Некоторые могут оказаться в РПЛ

Новые серии «Корпорации Добра» выходят по понедельникам и четвергам на сайте.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

