Матыцин рассказал, сколько выделят на развитие российской спортивной инфраструктуры до 2026 года
Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал на форуме «Россия — спортивная держава», что общий объем средств, направленных на развитие спортивной инфраструктуры за период 2019-2026 годов, составит около 120 миллиардов рублей.
«Общий объем средств, направленных на развитие спортивной инфраструктуры капитального характера за период 2019-2026 годов, составит порядка 120 млрд рублей, что позволит открыть для населения страны более 600 объектов различного типа», — цитирует Матыцина ТАСС.
Ранее Владимир Путин заявил, что страна будет обеспечивать максимально широкую доступность спортивной инфраструктуры. По его словам, сейчас в России более 350 тысяч объектов спорта и такого количества недостаточно.
Источник: https://tass.ru/sport/19063249
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