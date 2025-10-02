Маск стал первым человеком с состоянием более 500 миллиардов долларов

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более 500 миллиардов долларов, сообщает Forbes.

В среду, 1 октября, в 22:30 по московскому времени состояние 54-летнего американца достигло 500 миллиардов долларов, а спустя час уже было на полмилларда больше. По информации источника, такой рост связан с тем, что бизнесмен отказался от руководства ведомством по повышению эффективности работы американского правительства, полностью отдав себя бизнесу.

На второй строчке в этом списке располагается председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон, состояние которого оценивается в 350 миллиардов долларов.

В декабре 2024 года Маск стал первым человеком в мире с состоянием в 400 миллиардов долларов.