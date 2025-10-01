Бойца поп-ММА Оркова осудили за насилие в адрес полицейского и хулиганство

Боец поп-ММА Алим Орков получил 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима по уголовному делу о насилии в отношении полицейского и хулиганство, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Бутырский суд Москвы, который вынес приговор.

По данным СМИ, 22-летний Орков ворвался в номер к чиновнице к московской гостинице «Восход». Женщине удалось убедить его выйти. Затем Орков применил пиротехническое изделие и начал стрелять из пистолета. На место происшествия прибыли полицейские, боец поп-ММА попытался напасть на одного из них.