Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Уведомления
Главная
Общество

Сегодня, 16:49

Бойца поп-ММА Оркова осудили за насилие в адрес полицейского и хулиганство

Павел Лопатко

Боец поп-ММА Алим Орков получил 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима по уголовному делу о насилии в отношении полицейского и хулиганство, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Бутырский суд Москвы, который вынес приговор.

По данным СМИ, 22-летний Орков ворвался в номер к чиновнице к московской гостинице «Восход». Женщине удалось убедить его выйти. Затем Орков применил пиротехническое изделие и начал стрелять из пистолета. На место происшествия прибыли полицейские, боец поп-ММА попытался напасть на одного из них.

Источник: РИА
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Суд продлил арест французского велосипедиста Сехили

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости