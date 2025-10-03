Ветеран «Спартака» Симонян и президент КХЛ Морозов включены в базу данных «Миротворца»

Ветеран «Спартака» Никита Симонян и президент КХЛ Алексей Морозов включены в базу данных украинского ресурса «Миротворец».

Симоняну и Морозову вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении СВО.

98-летний Симонян является лучшим бомбардиром «Спартака» (160 голов). 48-летний Морозов — серебряный призер Олимпиады-1998 и двукратный чемпион мира (2008, 2009), он возглавляет КХЛ с февраля 2020 года.

Сайт «Миротворец» публикует данные людей, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. В России признан экстремистским и заблокирован.