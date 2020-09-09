Игорь Рабинер презентовал свою новую книгу «Герои не нашего времени»

В среду обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер представил свою новую книгу «Герои не нашего времени», посвященную легендам хоккея и футбола — Валерию Харламову, Анатолию Тарасову, Льву Яшину и Константину Бескову.

На торжественной презентации 22-го творения автора присутствовали Юрий Семин, Александр Мирзоян, Гаджи Гаджиев, Валерий Непомнящий, актер Валерий Баринов, дочь Федора Черенкова Анастасия, хоккейный тренер Геннадий Курдин. (Евгений Белоусов)