Главное о коронавирусе в России и мире на 31 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки в России выявлено 4 993 новых случая коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 83 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 405 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (685), Санкт-Петербурге (188), Московской области (146), Нижегородской области (138) и Ростовской области (128).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 995 319 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 176 летальных исходов, выздоровело 809 387 человек.

— Министр энергетики Александр Новак вылечился от коронавируса.

— В Хабаровском крае с 4 сентября снимут все ограничения, введенные из-за коронавируса.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 31 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 25 393 704.

Первое место по числу зараженных занимают США — 6 173 653 человека. Далее идут Бразилия (3 862 311) и Индия (3 624 613).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (187 226), Бразилия (120 896), Индия (64 646) и Мексика (64 158).