Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала для «СЭ» смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова на Смоленской площади. Ефремов в нетрезвом виде спровоцировал аварию, в ее результате погиб водитель фургона, в который въехал актер.

— Что будет с Ефремовым? Все написано в законе — от 5 до 12 (лет лишения свободы. — Прим. «СЭ») Чего еще ужесточать? — ответила Роднина на вопрос о последствиях.

— Вы были с ним знакомы?

— Нет, слава богу. Больше была знакома с его отцом. Обсуждать тут нечего, все всё видели: на спектаклях падал, нес полную ерунду, оскорбляя зрителей. Дождались. Бездействие друзей и знакомых.

— Он как-то говорил, что не алкоголик, а жизнерадостный пьяница.

— Ни один алкоголик и просто сильно выпивающий человек никогда не признается, что он алкоголик. Для этого есть родные, близкие, рабочий коллектив. Если они тебя так ценят — наверное, должны были предпринять шаги. Произошедшее ужасно.

— В Интернете пишут, что и у вас отбирали права за вождение в нетрезвом виде...

— Ничего подобного, я вас умоляю. У меня была обычная авария на перекрестке. Никакой нетрезвости там не было. (Дмитрий Кузнецов)