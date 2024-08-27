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1 сентября: будет ли учебным днем первое сентября в 2024 году

Торжественные линейки в честь Дня знаний в 2024 году пройдут 2 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

1 сентября в 2024 году выпадает на воскресенье, который является выходным днем. В России ежегодно в эту дату отмечается День знаний. В этот праздник ученики идут в школу. Но в 2024 году 1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому по рекомендации Минпросвещения торжественные линейки перенесут на понедельник, 2 сентября. Таким образом, у школьников летние каникулы увеличатся на один день.

Традиция праздновать начало нового учебного года в нашей стране ведется с XV века. Ее позаимствовали у Византии. На Руси с 1492 года 1 сентября отмечали церковно-государственный праздник Новолетия. В 1700 году после указа Петра I о переносе Нового года на 1 января, изменился и учебный календарь. Большинство сельских школ начинали работать 1 декабря, хотя были и исключения, когда ученики шли в школу в конце августа, середине сентября или октября. 1 сентября стало единым учебным днем только в 1935 году в СССР. Отмечать праздник День знаний начали с 1984 года.

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