Бывшая супруга Сафонова поблагодарила московских судей за честность и независимость

Бывшая супруга голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение московского городского суда по выплате алиментов.

Ранее он удовлетворил требования со стороны Анастасии Сафоновой и оставил решение Никулинского суда без изменений. Теперь 25-летний футболист должен выплатить 60 миллионов рублей и ежемесячно отдавать бывшей супруге на дочь 25 процентов от зарплаты.

— Я очень рада, что Московский городской суд оставил в силе законное обоснованное решение Никулинского районного суда г. Москвы — четверть заработка и доходов Матвея Сафонова.

Спасибо московским судьям за их честность, независимость и профессионализм. Надеюсь, матери с детьми на моем примере приобретут уверенность, что дети находятся под защитой государства, — сказала Сафонова «СЭ».

6 июня появилась информация, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей. 8 июля новичок «ПСЖ» попросил суд снизить алименты с 25 процентов от зарплаты до 300 тысяч рублей.