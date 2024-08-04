В UFC рассказали о планах провести турниры в Казахстане, Грузии и Азербайджане

Вице-президент UFC Дэвид Шоу оценил возможность организации турниров промоушена в странах бывшего СНГ.

«Есть несколько стран в Азии, которыми мы интересуемся. Мы можем повторить саудовский эксперимент, у нас есть для этого основания: Бахрейн, Иордания, Казахстан, Грузия, Азербайджан. У нас есть ряд возможностей, которые мы оцениваем, но нам пока нечего сообщить», — приводит слова Шоу пресс-служба UFC.

В ночь с 3 на 4 августа состоялся турнир UFC в Абу-Даби (ОАЭ). В главном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Кори Сэндхагеном.