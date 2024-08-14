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Сегодня, 14:11

Тренер Нганну и Стрикленда: «Уиттакер может стать криптонитом Чимаева»

Давид Хачатрян
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Генеральный менеджер и главный тренер зала Xtreme Couture, а также тренер экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) и экс-чемпиона в среднем весе Шона Стрикленда (29-6) Эрик Никсик хочет узнать, как будет проявлять себя 11-й номер рейтинга в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) в чемпионских раундах.

«Я полагаю, что темп боя может стать решающим фактором. Мы уже видели, как [Камару] Усман затягивал Чимаева в глубокие воды, и нечто подобное произошло в поединке с Гилбертом Бернсом.

В пятираундовом бою это всегда будет вызывать вопросы, учитывая стиль Хамзата, который всегда стремится завершить бой как можно быстрее. Может ли Уиттакер стать криптонитом Чимаева? Может ли соперник, который вынослив и способен продержаться в первых двух раундах, изменить ситуацию в более поздних раундах? Вот в чем вопрос. Мы не знаем, как Чимаев будет смотреться в таких ситуациях и насколько хорошо он справится», – сказал Никсик Red Corner MMA.

Уиттакер и Чимаев подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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