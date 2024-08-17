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Тренер Анкалаева: «Магомед проходит тяжелый путь, но когда он его пройдет, то по праву будет считаться королем полутяжелого веса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тренер бойца UFC Магомеда Анкалаева Сухраб Магомедов уже привык, что его подопечному не дают право провести поединок за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

«Анкалаев проходит тяжелый путь. Но когда Магомед его пройдет, то по праву будет считаться королем полутяжелого веса. Надеюсь, что все будет хорошо. Когда-то готов Алекс Перейра, но не готов Анкалаев. И наоборот. Уже привыкли к этому. Четыре поединка назад нам обещали, что следующий бой будет титульным. И вот мы уже столько деремся, но никак не дают право сразиться за пояс. Гарантирует ли победа над Александром Ракичем право драться за титул? Не могу сказать на 100 процентов, потому что не знаю, что в голове UFC. Может быть, они сейчас захотят Перейру свести с Томом Аспиналлом», — цитирует MMA.Metaratings.ru Магомедова.

В ММА у Анкалаева 18 побед, 1 поражение, 1 ничья, а также еще один поединок был признан несостоявшимся. На UFC 308 российский боец встретится с Александром Ракичем.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Магомед Анкалаев
UFC
ММА
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