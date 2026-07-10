Шнякин не верит в победу Макгрегора в бою с Холлоуэем: «Мне страшно за Конора»

Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о бое между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем в главном событии турнира UFC 329.

«Мне страшно за Конора. С таким бойцом, как Холлоуэй, ты всегда можешь неожиданно получить. У Макса отличная ударная техника. Это может быть очень опасно. Я был бы не против, если бы Макгрегор завершил сейчас. Боюсь, дальше будет только хуже. У него была страшная травма. Не факт, что он сможет себя психологически восстановить. Не уверен в Коноре. У меня неутешительные прогнозы. Но болеть буду за него», — сказал Шнякин «СЭ».

Бой пройдет 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США), начало — около 6.00 по московскому времени.

Первый поединок между Макгрегором и Холлоуэем прошел в августе 2013 года и завершился победой ирландца единогласным решением судей.