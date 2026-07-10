UFC Макгрегор — Холлоуэй 2: онлайн трансляция боя, где смотреть видео

Конор Макгрегор из Ирландии и Макс Холлоуэй из США подерутся в главном бою турнира UFC 329 в воскресенье, 12 июля. Поединок пройдет на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США), начало — около 6.00 по московскому времени.

В прямом эфире бой покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира (рекомендуем подключаться к трансляции заранее).

Первый бой между Конором и Максом состоялся в августе 2013 года и завершился победой ирландца единогласным решением судей.

Результат боя Макгрегор — Холлоуэй 2 и других поединков турнира UFC 329 можно отслеживать в матч-центре ММА на нашем сайте.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта