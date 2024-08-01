О'Мэлли: «Пимблетт станет чемпионом UFC»

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) считает, что Пэдди Пимблетт (22-3) станет чемпионом UFC.

«Ему 29 лет, он еще молод. Если Пэдди одержит победу над Ренато [Мойкано], то ему останется одержать всего две победы, чтобы стать чемпионом. Для Пимблетта бой против Ренато будет сложным испытанием, но он имеет все шансы на победу. Я уверен, что Пимблетт в какой-то момент своей карьеры станет чемпионом UFC. В его уверенности есть что-то особенное.

На UFC 304 Пэдди привлек к себе всеобщее внимание, он стал героем заголовков и добился большого успеха", — приводит слова О'Мэлли Bloody Elbow.

Пимблетт победил Бобби Грина (32-16) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.