Оливейра больше не хочет бой с Конором: «Он дерется только тогда, когда сам захочет»

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-10) отметил, что больше не будет вызывать экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) на бой.

«Когда я сказал, что это будет отличный бой, то имел в виду, что он принесет много денег мне и ему. Я даже не уверен, что он планирует продолжать карьеру бойца. Он дерется только тогда, когда сам этого захочет.

Майкл Чендлер ждал этого боя два года, но в последний момент все пошло не по плану. Он будет участвовать в поединках только тогда, когда сам захочет», — сказал Оливейра SPORTbible.

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) должны были встретиться 29 июня на UFC 303, но бой был отменен из-за травмы ирландца (перелом пальца ноги).