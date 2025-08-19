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19 августа 2025, 21:00

PFL World Tournament 10: дата и кард боев турнира

Турнир PFL World Tournament 10 пройдет 21 или 22 августа в Голливуде
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 10 пройдет в ночь на пятницу, 22 августа, в Голливуде (штат Флорида, США) в спортивном комплексе «Seminole Hard Rock Hotel». Начало — около 1.00 по московскому времени.

Время начала боев турнире PFL World Tournament 10

Шоу начинается с предварительного карда около 1.00 мск. Поединки главного карда — после 4.00 мск.

Главное событие турнира — финал Гран-при в среднем весе между британцем Фабианом Эдвардсом и американцем Далтоном Ростой. В соглавном бою — финал Гран-при в полутяжелом весе между бразильцем Антонио Карлос Хуниором и американцем Салливаном Коли.

Также в предварительном карде состоится финал Гран-при в тяжелом весе между российским бойцом Олегом Поповым и молдованином Александром Романовым.

Кард боев турнира PFL World Tournament 10

Главный кард

  • Фабиан Эдвардс (15-4) — Далтон Роста (11-1)

  • Антонио Карлос Джуниор (18-6-0-2) — Салливан Коли (8-0)

  • Алексей Перганде (6-0) — Итан Госс (12-7)

  • Брайс Мередит (7-0) — Лазаро Дайрон (8-0-1)

Предварительный кард

  • Олег Попов (21-2) — Александр Романов (19-3-0-1)

  • Импа Касанганай (18-6) — Эндрю Санчес (14-8)

  • Гильерме Виана (9-3) — Расул Магомедов (15-4)

  • Сергей Билостенный (13-4) — Карл Уильямс (10-3)

  • Джошуа Сильвейра (14-5) — Мурад Рамазанов (12-3-0-1)

  • Тайлер Рэй (11-5) — Джей Пи Сент Луис (11-5)

Где смотреть PFL World Tournament 10

Трансляция турнира начнется в 01:00 по московскому времени и будет доступна на платформе Okko Sport. Смотреть контент сервиса можно по платной подписке.

Следить за последними новостями PFL World Tournament 10, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА.

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Александр Романов ММА
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