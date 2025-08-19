Олег Попов и Александр Романов проведут бой на PFL World Tournament 10 21 или 22 августа

Российский боец Олег Попов и молдованин Александр Романов встретятся на турнире PFL World Tournament 10 в финале Гран-при тяжелого веса в ночь на пятницу, 22 августа. Мероприятие пройдет в спортивном комплексе «Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood» в Голливуде (штат Флорида, США). Шоу стартует около 1.00 по московскому времени, бой Попова и Романова ожидается около 3.30 мск.

ММА PFL: Попов — Романов

33-летний Попов одержал 21 победу и потерпел два поражения в профессиональной карьере. У 34-летнего Романова на профессиональном уровне — 19 побед, 3 поражения и 1 бой признан несостоявшимся.

Отслеживать результаты боя Попов — Романов и других поединков турнира можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

Турнир PFL World Tournament 10 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» (при наличии подписки). Трансляция начнется в 1.00 мск 22 августа.