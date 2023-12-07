Отец Фьюри: «Усик победит Тайсона, если сделает все грамотно»

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0), считает, что его сыну следует изменить тренировочный процесс и нарастить мускулатуру.

«Я скажу так: тот, кто лучше подготовится, тот и победит. Если Усик подготовится лучше, выложится по полной и сделает все грамотно, то он победит. Тайсону нужно изменить подход к тренировкам, все сделать по-другому, нарастить мускулатуру, приложить усилия, поработать над характером. Если он сделает это, то тогда у Усика будут проблемы», — сказал Джон Фьюри Daily Mail.

Фьюри и Усик должны подраться 17 февраля 2024-го на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.