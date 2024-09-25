Определился соперник, дата и место следующего боя Петра Яна в UFC
Российский боец смешанных единоборств Петр Ян сообщил, что уже знает своего следующего соперника в UFC.
«Соперник, дата и место проведения боя уже забронированы», — написал Ян на своей странице в социальных сетях.
В своем последнем выступлении Ян одолел китайца Сонга Ядонга единогласным решением судей. Бой прошел в марте нынешнего года на турнире UFC 299 в Майами (США).
Всего на счету 31-летнего россиянина 17 побед и пять поражений в карьере.
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