Определился соперник, дата и место следующего боя Петра Яна в UFC

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян сообщил, что уже знает своего следующего соперника в UFC.

«Соперник, дата и место проведения боя уже забронированы», — написал Ян на своей странице в социальных сетях.

В своем последнем выступлении Ян одолел китайца Сонга Ядонга единогласным решением судей. Бой прошел в марте нынешнего года на турнире UFC 299 в Майами (США).

Всего на счету 31-летнего россиянина 17 побед и пять поражений в карьере.