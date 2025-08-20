Де Риддер встретится с Эрнандеса в главном поединке UFC в Ванкувере

Голландский боец Ранье де Риддер в главном поединке UFC в Ванкувере встретится с американцем Энтони Эрнандесом, сообщается на официальном сайте промоушена.

Также в основном карде сойдутся эквадорец Марлон Вера и канадец Айманн Захаби, француженка Манон Фиоро и Жасмин Ясудавичус, а также россиянин Азамат Бекоев и тунисец Юсри Белгаруи.

На счету 34-летнего де Риддера 21 победа и 2 поражения, у 31-летнего Эрнандеса 15 побед и 2 поражения.

UFC Fight Night 262 пройдет в Ванкувере в ночь на 19 октября. Это седьмой визит промоушена в Ванкувер и первый после UFC 289 в июне 2023 года.