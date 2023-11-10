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Сегодня, 17:15

Марк Мадсен: «Я боролся с Махачевым, и могу сказать, что он лучший из лучших»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Боец Ислам Махачев.
Ислам Махачев.
Фото AFP

Серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе и боец UFC Марк Мадсен в интервью «СЭ» поделился мнением об Исламе Махачеве.

— Тогда еще об одном россиянине, Исламе Махачеве. Он недавно нокаутировал Александра Волкановски, смотрели бой?

— Я смотрел все бои Ислама. Потрясающий атлет и человек, очень скромный. То, на какой уровень он сейчас вышел в ММА — это невероятно. Я не верю, что в нашем весе есть хоть кто-то, кто способен выиграть у него.

— Как думаете, если бы взяли Ислама в захват корпуса, смогли бы запустить его прогибом?

— (Долго смеется). Я уже боролся с Исламом Махачевым, но то, что было на ковре, остается на ковре. Могу только сказать вам, что Ислам — лучший в мире. Он не зря чемпион мира. Он очень физически сильный, он лучший из лучших.

11 ноября Мадсен подерется с Джаредом Гордоном на UFC 295 в Нью-Йорке.

Александр Карелин, Марк Мадсен, Михайн Лопес. «Карелин поднял бы Михайна Лопеса и бросил, как холодильник». Интервью с олимпийцем из UFC

Ислам Махачев
Марк Мадсен
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