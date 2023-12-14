Колби Ковингтон: «В 5-раундовом бою Усман уничтожил бы Чимаева»

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) считает, что экс-чемпион в полусреднем весе Камару Усман (20-4) победил девятого номера рейтинга в среднем весе Хамзата Чимаева (13-0) на UFC 294.

«Я считаю, что Камару победил камшота. Он перебил его в стойке, камшот просто лез в борьбу, он даже его не ударил. Посмотри, сколько было нанесено точных ударов. Если бы это был пятираундовый бой, Усман бы уничтожил его. Он бы прикончил его в чемпионских раундах», — сказал Ковингтон на пресс-конференции.

Чимаев победил Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.