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9 июля, 21:00

Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй: дата и время боя UFC 329, где смотреть

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй встретятся на UFC 329
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Ирландец Конор Макгрегор и американец Макс Холлоуэй проведут бой-реванш в полусреднем весе в главном событии турнира UFC 329 в воскресенье, 12 июля. Бой пройдет на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США), начало — около 6.00 по московскому времени.

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира (рекомендуем подключаться к трансляции заранее).

Результат боя Сен-Дени — Пимблетт и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

37-летний Макгрегор одержал в профессиональных ММА 22 победы и потерпел 6 поражений. 34-летний Холлоуэй на профессиональном уровне одержал 27 побед и потерпел 9 поражений. Первый бой между Конором и Максом прошел в августе 2013 года и завершился победой ирландца единогласным решением судей.

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