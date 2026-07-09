Роберт Уиттакер — Никита Крылов: дата и время UFC 329, где смотреть
Австралиец Роберт Уиттакер и россиянин Никита Крылов проведут поединок в полутяжелом весе на UFC 329 в ночь с 11 на 12 июля. Турнир пройдет на арене «T-Mobile Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой Уиттакер — Крылов ожидается около 03.20 по московскому времени.
Вечер ММА покажут на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass (по платной подписке). Эфир начнется в 00.00 мск. Также следить за боями можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального телеканала).
Ключевые события и результаты боев UFC 329 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC сайта «СЭ».
Профессиональный рекорд 35-летнего Роберта Уиттакера — 26 побед (10 — нокаутом, 11 — судейским решением, 5 — сабмишеном) и 9 поражений (3 — нокаутом, 4 — решением, 2 — сабмишеном).
На счету 34-летнего Никиты Крылова рекорд в ММА — 31 победа (13 — нокаутом, 2 — судейским решением, 16 — сабмишеном) и 11 поражений (6 — сдача (удушающими или болевыми приемами), 3 — нокаутом, 2 судейским решением).