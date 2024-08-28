Глава UFC объявил дату титульного боя между Джонсом и Миочичем

Президент UFC Дана Уайт анонсировал дату проведения чемпионского поединка в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

По словам главы промоушена, бой состоится на турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США).

«Пока нельзя точно анонсировать, так как у нас есть бои, которые должны пройти в октябре. Мы до сих пор работаем над кардом и объявим его, когда он будет готов. Но мы смотрим на эту дату, да», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Бой Джонса и Миочича должен был пройти на турнире UFC 295, однако действующий чемпион получил разрыв грудной мышцы и поединок пришлось перенести. Временным обладателем титула в тяжелом дивизионе является англичанин Том Аспиналл.

На счету 37-летнего Джонса 27 побед и одно поражение в карьере. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся. У 42-летнего Миочича 20 выигранных боев при четырех поражениях.