Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:16

Оливейра: «Я умираю от желания сражаться. Скоро лев выйдет на охоту!»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-10) сообщил, что вскоре будет анонсирован его следующий поединок.

— Дорогие друзья, я умираю от желания сражаться и знаю, что вы все ждете этого момента. Я надеюсь, что скоро мой поединок состоится, и очень рассчитываю на вашу поддержку!

Сейчас я активно тренируюсь, чтобы быть в наилучшей форме. Скоро лев в легком весе выйдет на охоту! — написал бразилец в соцсетях.

Арман Царукян (22-3) победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Арман Царукян
Чарльз Оливейра
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Судейские ошибки в матчах 6-го тура РПЛ
Станкович подвел итоги матча Кубка России против махачкалинского «Динамо»
Экс-разведчик США заявил о большой цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины
Популярное видео
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Волкова: «Подготовка к бою с Ганом уже началась. Саня уже готовится в Лас-Вегасе»

Глава UFC объявил дату титульного боя между Джонсом и Миочичем
Новости
RSS RSS
Все новости