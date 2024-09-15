Диего Лопес победил Брайана Ортегу на Noche UFC

13-й номер рейтинга UFC в полулегком весе Диего Лопес (26-6) победил третьего номера рейтинга в полулегком весе Брайана Ортегу (16-4) единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27).

Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.

Лопес идет на серии из пяти побед. В последний раз он проигрывал россиянину Мовсару Евлоеву (18-0) в дебютном поединке в лиге на коротком уведомлении. Бой состоялся 6 мая 2023-го на UFC 288 в Ньюарке, США.