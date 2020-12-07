Забиту неинтересен бой с Корейским Зомби: «За победу над ним не дадут титульник»

Тренер российского бойца UFC Забита Магомедшарипова — Мансур Учакаев — рассказал «СЭ», почему их команде неинтересен бой Забита с Чон Чхан Соном по прозвищу Корейский Зомби.

Ранее у Магомедшарипова сорвался бой с Яиром Родригесом, после чего Зомби бросил вызов россиянину.

— На какой срок планировался бой с Родригесом?

— Конец января. Мы думали, что все уже подписано, приехали, а потом возникли обстоятельства, которые я не могу разглашать (интервью состоялось за день до того, как USADA объявила решение по Родригесу. — Прим. «СЭ»). У Яира какие-то проблемы с атлетической комиссией, бой отменили. Хотели перенести, но Забит с ним уже не хочет драться. Сколько можно ждать? Это уже пятая попытка. Мы уже сказали, что нам нужен или кандидат на замену, или бой за пояс. Скорее всего, будем ждать бой за пояс.

— В этот раз уверены, что у Яира уважительная причина?

— Он соскочил с боя. Он не хочет драться, сделал сам себе искусственные проблемы. Он же до марта теперь не может драться.

— Что теперь? Буквально вчера была цитата от Корейского Зомби, который заявил, что хочет выйти против Забита.

— У Корейского Зомби два поражения в трех последних боях. Он удобный соперник для Забита, но титульный бой за победу над ним не дадут. Этот поединок нам предлагают сделать трехраундовым. Если Забит проведет трехраундовый бой, то это уже не претендентский поединок. В таком случае, бой за пояс, скорее всего, дадут или Максу Холлоуэю, или Келвину Каттару (бой между ними состоится в ночь на 17 января. — Прим. «СЭ»). Домой приедем — подумаем, до марта еще много времени.

— Бой Забита состоится не раньше марта?

— Да, все уже перекинули на март. Мы-то приехали драться, но в Америке нелегкая эпидемиологическая ситуация. Центр UFC (UFC Repformance Institute. — Прим. «СЭ»), скорее всего, закроют на карантин. Поэтому мы решили, что смысла оставаться тут нет.

— Почему не принять бой, чтобы просто была бойцовская практика? Простой у Забита длится уже год, а так — увеличится до полутора лет.

— Если бы был претендентский бой — без проблем подрались бы. Просто они [UFC] обещали Забиту, что дадут ему бой за пояс. Это было не один раз. Я в этих переговорах не участвую, но знаю, что ему обещали: если Яир снимется — дадут поединок за пояс. По идее, никого, кроме Забита не осталось. Все из топ-5 или проигрывали в последних боях, или недавно дрались за пояс.

— Как сам Забит воспринимает эту ситуацию?

— Расстроился. Целый месяц потерять... Он был настроен на забег за поясом, и уже в пятый раз сорвался бой.

(Илья Андреев)