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Сегодня, 16:53

Василевский объяснил, почему не будет биться в AMC SUF

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Боец ММА Вячеслав Василевский заявил, что не будет биться в лиге AMC SUF, потому что не умеет бить ногами.

«Нет, я вообще не умею бить ногами. Всю жизнь пытался этому научиться, но никогда не мог. Во время поединков по ММА у меня всегда бокс или борьба. Даже, когда тренировался в Нидерландах, на тренировках там всем мои ноги закончились», — цитирует Василевского MMA.Metaratings.

1 марта в рамках турнира Ural FC 6 Василевский одержал победу раздельным решением судей над Владиславом Ковалевым. Впоследствии результат поединка был изменен на несостоявшийся. В ММА 36-летний Василевский одержал 36 побед и потерпел девять поражений.

Источник: MMA.Metaratings
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