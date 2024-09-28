Василевский объяснил, почему не будет биться в AMC SUF

Боец ММА Вячеслав Василевский заявил, что не будет биться в лиге AMC SUF, потому что не умеет бить ногами.

«Нет, я вообще не умею бить ногами. Всю жизнь пытался этому научиться, но никогда не мог. Во время поединков по ММА у меня всегда бокс или борьба. Даже, когда тренировался в Нидерландах, на тренировках там всем мои ноги закончились», — цитирует Василевского MMA.Metaratings.

1 марта в рамках турнира Ural FC 6 Василевский одержал победу раздельным решением судей над Владиславом Ковалевым. Впоследствии результат поединка был изменен на несостоявшийся. В ММА 36-летний Василевский одержал 36 побед и потерпел девять поражений.