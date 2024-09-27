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Наби Гаджиев нокаутировал Александра Татарского в реванше на Top Dog 31

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27-го сентября в Омске состоялся турнир по боям на голых кулаках TOP DOG 31. В главным бою Наби «Ганнибал» Гаджиев нокаутировал Александра «Питбуля» Татарского и стал чемпионом в весе до 77 килограммов.

В со-главном бою Дмитрий Спивак и Николай EBOSHER Терехов отбоксировали вничью.

Результаты главных боев вечера: Алексей «Мельник» Мельников победил Умара «Костолома» Муртазалиева решением большинства судей. Сергей «Коуч» Марченко одержал досрочную победу над Сержем «Баварским Снайпером» Михелем. Павел «Берсерк» Шелест победил Никиту Никитина решением большинства судей.

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