Наби Гаджиев нокаутировал Александра Татарского в реванше на Top Dog 31

27-го сентября в Омске состоялся турнир по боям на голых кулаках TOP DOG 31. В главным бою Наби «Ганнибал» Гаджиев нокаутировал Александра «Питбуля» Татарского и стал чемпионом в весе до 77 килограммов.

В со-главном бою Дмитрий Спивак и Николай EBOSHER Терехов отбоксировали вничью.

Результаты главных боев вечера: Алексей «Мельник» Мельников победил Умара «Костолома» Муртазалиева решением большинства судей. Сергей «Коуч» Марченко одержал досрочную победу над Сержем «Баварским Снайпером» Михелем. Павел «Берсерк» Шелест победил Никиту Никитина решением большинства судей.