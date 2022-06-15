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Сегодня, 10:43

Усман Нурмагомедов узнал имя своего соперника на Bellator 283

Давид Хачатрян
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Непобежденный легковес Bellator Усман Нурмагомедов (14-0) проведет следующий поединок против 30-летнего американца Криса Гонсалеса (7-1) на Bellator 283. Турнир состоится 22 июля в Emerald Queen Casino and Hotel в Такоме, США. Об этом сообщает информационный портал Topology.

Нурмагомедов провел в Bellator три боя, и все выиграл. В настоящее время россиянин расположен на четвертой строчке рейтинга лиги в легком весе.

Гонсалес провел в Bellator семь поединков, и проиграл лишь один. В прошлом поединке он нокаутировал Саада Авада (24-14) в первом раунде. Бой прошел 29 января на Bellator 273 Финиксе, США.

Усман Нурмагомедов
ММА
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