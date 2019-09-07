Рамзан Кадыров прибыл на бой Хабиба и Порье

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл на турнир UFC 242, который проходит в Абу-Даби.

Главное событие шоу — бой за титул чемпиона UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Также на турнире выступят чеченские бойцы Зубайра Тухугов и Майрбек Тайсумов и представительница грозненского бойцовского клуба «Ахмат» Лиана Джоджуа. (Илья Андреев)

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция //

Прямая видеотрансляция боя Хабиб — Порье от Первого канала — здесь