Дэн Хукер похвалил Махачева: «Многие сомневались, что он будет часто защищать свой пояс»

Новозеландский легковес UFC Дэн Хукер (21-12) уверен, что чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (23-1) ждет очень тяжелый бой с чемпионом в полулегком весе Александром Волкановски (25-1).

«Для Махачева это сложный бой, но надо отдать ему должное. Многие сомневались, что он, будучи чемпионом, будет часто защищать свой пояс, — сказал Хукер на YouTube-канале Исраэля Адесаньи. — Он взял микрофон сразу после боя и принял другой бой на чужой территории, вдали от его дома. Они [команда Махачева] обычно не идут на такой риск. Я снимаю шляпу перед Махачевым, потому что его ждет адски тяжелый бой. Волка трудно повалить, и еще труднее удержать на земле. Его [Махачева] ждет тяжелая ночь».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.