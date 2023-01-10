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Сегодня, 13:55

Александр Емельяненко провел тренировочную схватку с арабским шейхом

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский тяжеловес Александр Емельяненко провел совместную тренировку по борьбе с шейхом ОАЭ Хамданом Аль Нахайяном.

«Провели совместную тренировку с шейхом. Был удивлен его хорошей физической подготовкой», — написал Емельяненко в соцсетях.

В настоящее время Емельяненко находится на отдыхе в ОАЭ.

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», Емельяненко судейским решением уступил блогеру Святославу Коваленко.

Источник: https://t.me/sportsclubpeople/1085
Александр Емельяненко
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