Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:50

Мухаммад Мокаев предложил провести Гран-при между MMA-лигами

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

22-летний британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) уверен, что Гран-при между сильнейшими лигами мира был бы очень интересным.

«Только представьте, каким был бы Гран-при, если бы в нем участвовали UFC, Bellator, PFL, BRAVE CF и ACA», — написал Мокаев в Twitter.

31 декабря 2022 года Bellator провел совместный турнир с японской лигой Rizin. Все бойцы Bellator одержали победу над бойцами Rizin (5-0), в том числе Эй Джей Макки (20-1), который победил Роберто де Соузу (14-2) единогласным решением судей (1-0, 1-0, 1-0).

ММА
0
Читайте также
Зидан уже полтора года сидит без работы. Похоже, его окружение увлеклось играми вокруг сборной
НХЛ против русофобии. Сколько наших сыграет в Матче звезд?
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
Сенатор Пушков заявил о паранойе депутатов Финляндии из-за надписи на снаряде ВСУ
Российский военный рассказал о больших потерях украинских боевиков в новогоднюю ночь
Площадь квартир в новостройках продолжит сокращаться
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дэн Хукер похвалил Махачева: «Многие сомневались, что он будет часто защищать свой пояс»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости