Алджамейн Стерлинг назвал бойца, с которым должен подраться Макгрегор

Чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг (22-3) считает, что экс-чемпиону в полулегком и легком весе Конору Макгрегору (22-6) следует провести бой против Майкла Чендлера (23-8).

«Конор не побеждал ни одного легковеса, крома Эдди Альвареса, — сказал Стерлинг на The Weekly Scraps. — Он победил «Ковбоя» в полусреднем весе, а «Ковбой» закончил карьеру, и в момент их боя казалось, что у «Ковбоя» не все в порядке в личной жизни. Я думаю, что Конору нужно подраться с Чендлером, потому что, повторюсь, он не побеждал ни одного легковеса, крома Эдди Альвареса.

У Чендлера есть навыки и способности, но каждый раз, когда он выходит в октагон, он делает какие-то глупые вещи. Я, как спортсмен, говорю: у Чендлера есть две руки и две ноги, но он вообще не использует ноги. У тебя есть борцовская база, но ты не используешь ее. А когда ты ее используешь, то делаешь то, что вообще не имеет смысла».

Макгрегор в последнем бою проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (29-7) 10 июля 2021-го на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Чендлер проиграл Порье сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября 2021-го на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.