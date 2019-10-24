Камил Гаджиев возмущен словами Конора Макгрегора о дагестанцах

Президент Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на резкие заявления Конора Макгрегора о Хабибе Нурмагомедове и его народе на пресс-конференции в Москве.

— Все знают, кто такие дагестанцы, они бегут, боятся, — сказал сегодня Макгрегор. — Хабиб скрывается. На прошлой неделе он убежал с пресс-конференции. Это в его природе. Но я до него доберусь. Провокации от его команды? Они здесь? Я не вижу здесь никого. Ну, где он сейчас? Он, наверное, и не в стране вовсе. Я сюда прилетел, а он улетел.

— Ну, а если серьезно, то я считаю, что-то, что произошло сегодня на пресс-конференции Макгрегора в Москве, это позор. Позор для Конора и для всех находящихся в зале, в присутствии которых ирландец в лице дагестанцев оскорблял весь российский народ. В зале никто не решился дать ему «леща», но в другом месте это точно произойдет, ибо он уже давно не трештокер, он грязнуля, — написал Гаджиев в Instagram.