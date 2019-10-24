Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Камил Гаджиев возмущен словами Конора Макгрегора о дагестанцах

21:27
Теги:

Президент Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на резкие заявления Конора Макгрегора о Хабибе Нурмагомедове и его народе на пресс-конференции в Москве.

24&nbsp;октября. Москва. Конор Макгрегор.Конор Макгрегор: «Наш реванш с Хабибом неизбежен. Надеюсь, он пройдет в Москве»

— Все знают, кто такие дагестанцы, они бегут, боятся, — сказал сегодня Макгрегор. — Хабиб скрывается. На прошлой неделе он убежал с пресс-конференции. Это в его природе. Но я до него доберусь. Провокации от его команды? Они здесь? Я не вижу здесь никого. Ну, где он сейчас? Он, наверное, и не в стране вовсе. Я сюда прилетел, а он улетел.

— Ну, а если серьезно, то я считаю, что-то, что произошло сегодня на пресс-конференции Макгрегора в Москве, это позор. Позор для Конора и для всех находящихся в зале, в присутствии которых ирландец в лице дагестанцев оскорблял весь российский народ. В зале никто не решился дать ему «леща», но в другом месте это точно произойдет, ибо он уже давно не трештокер, он грязнуля, — написал Гаджиев в Instagram.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
32
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир