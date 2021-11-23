Бывший чемпион Strikeforce Джош Томсон объяснил, почему считает весовую категорию 135 фунтов (61,23 кг) сильнейшей в мировых ММА на текущий момент.

«Меня впечатлил последний бой Сонга Ядонга, — сказал Томсон на подкасте Weighing In. — Парню 23 года, у него есть нокаутирующая сила, которая не свойственна бойцам этого веса. У него есть скорость, мощь, очень перспективный парень. Вообще, если посмотреть, то 135 фунтов сейчас — сильнейшая категория в мире. Даже не в UFC, а просто в мире. С большим отрывом. И она будет такой еще где-то пару лет».

Чемпионом легчайшего веса в UFC на данный момент является Алджамейн Стерлинг, временным — Петр Ян. В Bellator поясом этой категории владеет Серхио Петтис.

«Нет другого веса, где сейчас наберется столько топовых бойцов. Я думаю, мы можем насчитать человек 30. Петр Ян, Магомед Магомедов, Рауфеон Стотс, Алджо, Мераб Двалишвили, Серхио Петтис, Кори Сэндхэген, все эти топовые ребята из UFC и так далее. Такое бывает, когда на определенном этапе что-то сходится и один вес отрывается от других. Я помню, когда произошло слияние WEC и Strikeforce с UFC — легкий вес стал, на мой взгляд, сильнейшим в ММА. Сейчас это легчайшая категория, там просто топ на топе», — заявил Томсон.