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В кулачных боях будет введен допинг-контроль

16:01
Кулачные бои.
Кулачные бои.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев сообщил, что в кулачных боях будет введен допинг-контроль.

«Допинг-контроль, как и в профессиональном боксе, будет проводить РУСАДА. Хочу напомнить, что Федерация бокса России ежемесячно отправляет план запланированных соревнований по профессиональному боксу в РУСАДА, где организация сама определяет тех или иных спортсменов или те или иные соревнования, на которые отправляются допинг-офицеры с целью забора проб. Если говорить про титульные бои, где, как и в профессиональном боксе, это обязательная прерогатива, чтобы спортсмены сдавали допинг-тест», — сказал Щекутьев на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Сегодня стало известно, что с 1 декабря кулачные бои официально будут проводиться под эгидой Федерации бокса России.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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