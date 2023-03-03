Джон Джонс назвал главные пробелы в технике Сирила Гана

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс назвал слабые стороны бывшего временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сирила Гана.

«Я действительно уважаю Сирила Гана, но я тщательно изучил его поединки. Когда он в одной стойке, он постоянно делает одни и те же вещи, когда он в другой стойке, то у него другие привычки. Помимо этого, я увидел, что он не особо хорош в борьбе. Он больше полагается на свою мобильность, уходы и навыки в джиу-джитсу вместо хорошей защиты от тейкдаунов. То же самое и про его партер. У Фрэнсиса Нганну было 5-6 минут контроля на земле в том поединке, и Фрэнсис точно не славится тем, что хорошо контролирует людей сверху», — сказал Джонс на пресс-конференции перед UFC 285.

«Да, у него действительно отточенная ударная техника, но я не думаю, что он сильный кикбоксер в плане защиты. Он действительно хорошо атакует. Но его защита — это в основном футворке. И два серьезных пробела — это джиу-джитсу и борьба», — добавил он.

Джонс и Ган сразятся на турнире UFC 285, который пройдет в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе. На кону вакантный пояс чемпиона UFC в тяжелом весе.