Алекс Перрейра: «Соперник тратил слишком много сил в клинче, я же был спокоен и ждал возможности»

Боец среднего веса UFC, бывший чемпион Glory Алекс Перрейра поделился эмоциями после дебюта в промоушене.

«Я очень счастлив, спасибо всем за поддержку, спасибо моему оппоненту за бой. Он слишком много сил тратил в клинче, пытался делать все за счет физической силы, я это чувствовал и был спокоен, ждал, когда появится возможность. Он устал, я увидел вход для этого колена и воспользовался им», — сказал Перрейра в октагон-интервью после боя.

Перрейра победил Андреаса Микалидиса нокаутом летящим коленом во 2-м раунде поединка предварительного карда на UFC 268.