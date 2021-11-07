Алекс Перрейра: «Соперник тратил слишком много сил в клинче, я же был спокоен и ждал возможности»
05:16
Боец среднего веса UFC, бывший чемпион Glory Алекс Перрейра поделился эмоциями после дебюта в промоушене.
«Я очень счастлив, спасибо всем за поддержку, спасибо моему оппоненту за бой. Он слишком много сил тратил в клинче, пытался делать все за счет физической силы, я это чувствовал и был спокоен, ждал, когда появится возможность. Он устал, я увидел вход для этого колена и воспользовался им», — сказал Перрейра в октагон-интервью после боя.
Перрейра победил Андреаса Микалидиса нокаутом летящим коленом во 2-м раунде поединка предварительного карда на UFC 268.
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