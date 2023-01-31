Шон Стрикленд бросил вызов Пауло Косте: «Мне по барабану, будешь ли ты пить перед боем»

Американский средневес Шон Стрикленд (26-5) обратился к Пауло Косте (14-2) с предложением провести бой.

«Йоу, Коста. Я думаю, нам стоит подраться, брат, — сказал Стрикленд в соцсетях. — Это, знаешь ли, имеет смысл. Мне по барабану, будешь ли ты пить перед боем, или не сделаешь вес, но давай уже подеремся».

Стрикленд победил Нассрудина Имавова (12-4) единогласным решением судей. Бой состоялся 14 января на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе, США.

Коста должен был подраться с Робертом Уиттакером (24-6) 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия. Бразилец отказался подписывать контракт на поединок из-за финансовых разногласий.