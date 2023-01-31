Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:49

Шон Стрикленд бросил вызов Пауло Косте: «Мне по барабану, будешь ли ты пить перед боем»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Американский средневес Шон Стрикленд (26-5) обратился к Пауло Косте (14-2) с предложением провести бой.

«Йоу, Коста. Я думаю, нам стоит подраться, брат, — сказал Стрикленд в соцсетях. — Это, знаешь ли, имеет смысл. Мне по барабану, будешь ли ты пить перед боем, или не сделаешь вес, но давай уже подеремся».

Стрикленд победил Нассрудина Имавова (12-4) единогласным решением судей. Бой состоялся 14 января на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе, США.

Коста должен был подраться с Робертом Уиттакером (24-6) 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия. Бразилец отказался подписывать контракт на поединок из-за финансовых разногласий.

0
Читайте также
Гретцки: «Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям»
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара» Ольга Когут
Nour News: Иран может поменять позицию по конфликту на Украине после заявлений об атаке
В Узбекистане участники протестных акций в Нукусе получили до 16 лет тюрьмы
ФСБ за два месяца выявила около 100 подпольных оружейников в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алджамейн Стерлинг назвал бойца, с которым должен подраться Макгрегор

Пирог: «Владимир Кличко занимается политическим стендапом. Его указания в адрес главы МОК выглядят нелепо»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости