Уайлдер: «Супертяжелый вес находится в худшем положении за всю свою историю»

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) считает, что супертяжелый дивизион в боксе никогда не был настолько скучным, как сейчас.

«Я соглашусь, что супертяжелый вес находится в худшем положении за всю свою историю. Я вернул в бокс азарт. Если вы не согласны, то почему он такой скучный, такой мертвый, когда меня нет?

Мы пытаемся спланировать бой на середину-конец января. 2024 год будет потрясающим. Это просто вопрос времени, когда я буду коронован и вернусь на вершину», – сказал Уайлдер Blue Blood Sports TV.

Ранее сообщалось, что Уайлдер и экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) могут подраться в начале 2024 года.