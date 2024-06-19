Тедди Атлас: «Бенавидесу лучше держаться подальше от Дэвида Моррелла»

Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас советует обладателю временных титулов WBC во втором среднем и в полутяжелом весе Дэвиду Бенавидесу (29-0) держаться подальше от кубинского боксера, чемпиона WBA (Regular) во втором среднем весе Дэвида Моррелла (10-0).

«Я понимаю, что людям не нравится слышать такое мнение, но у бойца должен быть определенный настрой — быть готовым драться со всеми. Менеджер же должен говорить: «Нет, нет, нет, я вмешаюсь».

Если бы я был менеджером Бенавидеса, я бы ни за что не допустил его встречи с Морреллом. Это слишком опасно. Я не говорю, что он не сможет победить Моррелла, но риски слишком велики, а выгоды не оправдывают их», — сказал Атлас Pro Box TV.

Бенавидес победил бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Гвоздика (20-2) единогласным решением судей (116-112, 117-111, 119-109). Поединок состоялся в рамках полутяжелого веса 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Моррелл шесть раз защищал титул WBA (Regular) во втором среднем весе, и все эти бои заканчивал нокаутом. Его профессиональная карьера началась в 2019-м, его рекорд в любительской карьере — 130-5.