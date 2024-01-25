Тренер Бетербиева сравнил Артура с Бернардом Хопкинсом

Один из тренеров чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0) Джон Скалли ответил на критику, что, мол, Бетербиев с годами стал менее агрессивным, чем раньше.

«Бетербиев стал менее жестким? Это глупости, — сказал Скалли Boxing King Media. — Он так же сносит соперников, как и всегда. Иногда люди, видя, как кто-то другой настолько силен, принижают его заслуги, чтобы почувствовать себя хоть чуть-чуть лучше.

Бернард Хопкинс выступал до 50 лет, он был на 10 лет старше Артура, и при этом он был так же хорош, как в молодости. Что вы скажете по этому поводу? Артур и Бернард очень похожи по своему менталитету, по тому, как они тренируются, как они сосредоточены, по уровню самоотдачи, который превосходит буквально 99 процентов бойцов по всему миру».

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.