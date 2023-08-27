Оскар Де Ла Хойя возмущен победой Усика: «Это просто ограбление!»

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя раскритиковал рефери поединка между чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-2) за то, что признал удар Дюбуа в пятом раунде нелегальным.

«Это просто ограбление! Тут был чистый нокаут. Возможно у этого парня просто прикипели яйца к пупку перед боем, другого объяснения я не вижу», — написал Де Ла Хойя в соцсетях.

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.