Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 19:06

Дмитрий Двали выступит на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Серпухове

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023, чемпион мира-2021 среди военнослужащих россиянин Дмитрий Двали примет участие в турнире «Ночь чемпионов IBA».

Турнир пройдет 12 июля в подмосковном Серпухове.

Двали впервые в своей карьере проведет 8-раундовый поединок, а противостоять ему в бою в весе до 53,5 кг будет олимпийский чемпион-2016, чемпион мира-2019, чемпион Азии-2021 Шахобиддин Зоиров (5-0, КО 3) из Узбекистана.

Возглавит шоу 12 июля бой за титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте между двукратным чемпионом мира и финалистом Олимпийских игр-2020 россиянином Муслимом Гаджимагомедовым (3-0, КО 2) и китайцем Чжаном Чжаосинем (12-2-1, КО 7).

В соглавном событии олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев (10-0, КО 7) оспорит временный титул WBA во втором полулёгком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом (24-2-1, КО 7).

Бокс
Дмитрий Двали
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Афганистан отправит на Олимпиаду-2024 трех женщин
Украинская фехтовальщица отказалась жать руку выступающей за Грузию россиянке
Стали известны условия хранения фасоли из вызвавших массовое отравление блюд
Автогол, ужасный промах Мбаппе, разбитая голова Гризманна и нос Килиана. Что случилось в матче сборных Австрии и Франции
Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина
Почти 50 нелегальных мигрантов задержаны в тепличном комплексе в Подмосковье
Популярное видео
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боксер Кевин Джонсон рассказал, что ездит в России на метро

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости