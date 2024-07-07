Американский боксер Стивенсон защитил титул чемпиона мира по версии WBC
Американский боксер Шакур Стивенсон победил в бою с представителем Германии Артемом Арутюняном и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе. Встреча проходила в Ньюарке.
Американец одержал победу единогласным решением судей — 116-112, 118-110, 119-109. Поединок длился 12 раундов.
Для 27-летнего Стивенсона эта победа стала 22-й в карьере. Он провел первую защиту титула в легком весе.
У 33-летнего Арутюняна второе поражение при 12 победах.
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