Американский боксер Стивенсон защитил титул чемпиона мира по версии WBC

Американский боксер Шакур Стивенсон победил в бою с представителем Германии Артемом Арутюняном и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе. Встреча проходила в Ньюарке.

Американец одержал победу единогласным решением судей — 116-112, 118-110, 119-109. Поединок длился 12 раундов.

Для 27-летнего Стивенсона эта победа стала 22-й в карьере. Он провел первую защиту титула в легком весе.